Освежающие брызги и бурные струи: в Днепре в сквере Героев заработал фонтан «Лилия»

Днепр – город фонтанов.

В начале мая в Днепре заработали фонтаны. Один из них – фонтан «Лилия», расположенный в сквере Героев.

Этот фонтан уже радует горожан своей красотой.

Об этом сообщает dnepr.info.

Водяные лепестки «Лилии» достигают многих метров вверх, а затем изгибаются и грациозно впадают в прозрачное зеркало воды. Это зрелище завораживает.

А в солнечный день, когда брызги воды начинают играть с лучами, появляется самая настоящая радуга.

Отметим, в далекие 50-е годы прошлого века посреди сквера была огромная клумба, которую окружали деревья и кустарники. Капитальная реконструкция сквера началась в начале 70-х годов – появились новые аллеи и дорожки, заменена часть деревьев, устроена детская площадка, а в центре сквера построен фонтан. Однако это не последнее «рождение» фонтана, его модифицировали и окончательно открыли 13 сентября 2008 года.

Фонтан расположен в большом бассейне, позволяющем вместить 490 кубометров воды.

Если хотите полюбоваться водяной «Лилией», то приходите в сквер Героев. Кстати, там много красивых тюльпанов. Об этом читайте здесь!

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