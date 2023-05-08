Освежающие брызги и бурные струи: в Днепре в сквере Героев заработал фонтан «Лилия»

В начале мая в Днепре заработали фонтаны. Один из них – фонтан «Лилия», расположенный в сквере Героев.
Этот фонтан уже радует горожан своей красотой.
Об этом сообщает dnepr.info.
Водяные лепестки «Лилии» достигают многих метров вверх, а затем изгибаются и грациозно впадают в прозрачное зеркало воды. Это зрелище завораживает.
А в солнечный день, когда брызги воды начинают играть с лучами, появляется самая настоящая радуга.
Отметим, в далекие 50-е годы прошлого века посреди сквера была огромная клумба, которую окружали деревья и кустарники. Капитальная реконструкция сквера началась в начале 70-х годов – появились новые аллеи и дорожки, заменена часть деревьев, устроена детская площадка, а в центре сквера построен фонтан. Однако это не последнее «рождение» фонтана, его модифицировали и окончательно открыли 13 сентября 2008 года.
Фонтан расположен в большом бассейне, позволяющем вместить 490 кубометров воды.
Если хотите полюбоваться водяной «Лилией», то приходите в сквер Героев. Кстати, там много красивых тюльпанов. Об этом читайте здесь!
Читайте также:
Автор:
В Днепре хотят почтить память погибшего активиста Максима Семенова.
В ОВА рассказали, в каком формате может начаться учебный год…
Сегодня во многих странах мира отмечается день Белого Лотоса, посвященный…
В Кривом Роге молодежь танцевала под русскую музыку.
Участники боевых действий могут оформить льготы на оплату коммунальных услуг в Днепре. Для этого человек должен быть внесен в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.
В Днепре хотят почтить память погибшего активиста Максима Семенова.
В ОВА рассказали, в каком формате может начаться учебный год 2023-24.
Сегодня во многих странах мира отмечается день Белого Лотоса, посвященный памяти уроженки Екатеринослава Елене Блаватской, автору теософского общества, известного во всем мире.
Бронежилет и каску военного обломками разбило на кусочки.
В Кривом Роге молодежь танцевала под русскую музыку.
Зима вернулась в горы.
Известный днепровский блогер Артем Костюк показал, как сейчас выглядит старая водонапорная башня вблизи железнодорожного вокзала.
Сегодня, 8 мая, в Днепре некоторые жители остались без воды.
Будьте осторожны за рулем!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!