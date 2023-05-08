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  • Освежающие брызги и бурные струи: в Днепре в сквере Героев заработал фонтан «Лилия»

Освежающие брызги и бурные струи: в Днепре в сквере Героев заработал фонтан «Лилия»

Сегодня 17:33
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Днепр – город фонтанов.

Новости Днепра про Освежающие брызги и бурные струи: в Днепре в сквере Героев заработал фонтан

В начале мая в Днепре заработали фонтаны. Один из них – фонтан «Лилия», расположенный в сквере Героев.

Этот фонтан уже радует горожан своей красотой.

Об этом сообщает dnepr.info.

Новости Днепра про Освежающие брызги и бурные струи: в Днепре в сквере Героев заработал фонтан

Новости Днепра про Освежающие брызги и бурные струи: в Днепре в сквере Героев заработал фонтан

Водяные лепестки «Лилии» достигают многих метров вверх, а затем изгибаются и грациозно впадают в прозрачное зеркало воды. Это зрелище завораживает.

А в солнечный день, когда брызги воды начинают играть с лучами, появляется самая настоящая радуга.

Отметим, в далекие 50-е годы прошлого века посреди сквера была огромная клумба, которую окружали деревья и кустарники. Капитальная реконструкция сквера началась в начале 70-х годов – появились новые аллеи и дорожки, заменена часть деревьев, устроена детская площадка, а в центре сквера построен фонтан. Однако это не последнее «рождение» фонтана, его модифицировали и окончательно открыли 13 сентября 2008 года.

Фонтан расположен в большом бассейне, позволяющем вместить 490 кубометров воды.

Новости Днепра про Освежающие брызги и бурные струи: в Днепре в сквере Героев заработал фонтан

Новости Днепра про Освежающие брызги и бурные струи: в Днепре в сквере Героев заработал фонтан

Если хотите полюбоваться водяной «Лилией», то приходите в сквер Героев. Кстати, там много красивых тюльпанов. Об этом читайте здесь!

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Новости Днепра про Освежающие брызги и бурные струи: в Днепре в сквере Героев заработал фонтан Українська Новости Днепра про Освежающие брызги и бурные струи: в Днепре в сквере Героев заработал фонтан Русский

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