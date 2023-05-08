В Днепре спасатели доставали утят из 10-метровой ловушки (ФОТО)

Сегодня, 8 мая, в 09:00 в Службу спасения позвонили обеспокоенные горожане. Они сообщили, что в коллектор возле дома упали утята.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Событие произошло на улице Архитектора Дольника.
Прибыв на место, спасатели установили, что в коллекторе на глубине 10 метров находятся утята. С помощью аварийно-спасательного снаряжения один из сотрудников ГСЧС спустился вниз и поднял на поверхность трех утят. Еще двоих утят поймали вблизи коллектора.
Спасатели передали их администрации жилищного комплекса.
К работам привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу аварийно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вблизи Fozzy образовалось озеро и плавают уточки (ВИДЕО).
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