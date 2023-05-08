В Днепре некоторые жители остались без воды: когда возобновят водоснабжение

Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, без воды жители:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, где в Днепре сегодня не будет света 9 часов (АДРЕСА).
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