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  • В Днепре некоторые жители остались без воды: когда возобновят водоснабжение

В Днепре некоторые жители остались без воды: когда возобновят водоснабжение

Сегодня 13:58
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Сегодня, 8 мая, в Днепре некоторые жители остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре некоторые жители остались без воды: когда возобновят водоснабжение

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, без воды жители:

  • ул. Шевченко, 53;
  • ул. Исполкомовская, 7-13;
  • ул. Новочеркасская, 116-211;
  • пер. Новочеркасский;
  • ул. Станичная, 88-100;
  • ул. Мольера, 19-42.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре некоторые жители остались без воды: когда возобновят водоснабжение

Новости Днепра про В Днепре некоторые жители остались без воды: когда возобновят водоснабжение

Новости Днепра про В Днепре некоторые жители остались без воды: когда возобновят водоснабжение

Напомним, ранее мы писали, где в Днепре сегодня не будет света 9 часов (АДРЕСА).

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Новости Днепра про В Днепре некоторые жители остались без воды: когда возобновят водоснабжениеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре некоторые жители остались без воды: когда возобновят водоснабжениеРусский

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