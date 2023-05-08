Снова зима: в Карпатах выпал снег (ФОТО)

В Карпатах, на горе Поп-Иван Черногорский, выпало 5 см снега.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Пока там облачно, туман, ветер северо-восточный 8 м/с, температура воздуха -4°С.
В связи с этим в ГСЧС призвали путешественников воздержаться от похода в горы!
Тщательно планируйте свои туристические путешествия, объективно оценивайте свои силы и физическое состояние и главное – следите за изменением погодных условий в горах. Берегите себя, – отметили в ГСЧС.
В Днепре снега, к счастью, не будет, но в ближайшие дни ожидаются дожди, температура +7-12 градусов.
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