У Дніпропетровській області заборонили саджати клени та акації: чому

Про це повідомили в Східному лісовому офісі.
У східних областях України заборонили висаджувати в лісах низку дерев, які не властиві нашій місцевості. Це стосується Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
Вирубувати вже існуючі дерева не будуть, але відтепер заборонено створювати або відновлювати ліси та полезахисні смуги такими деревами як:
Як зазначили в Міндовкілля, такі дерева як ясен пенсільванський або клен ясенелистий чужорідні для нашої екосистеми та швидко захоплюють простір, перешкоджаючи розповсюдженню місцевим зеленим насадженням. Внаслідок цього, вони руйнують природні ландшафти.
«Три мільйони гектарів лісів в Україні постраждали через російську агресію та потребують відновлення. Затвердження Переліку інвазійних видів – це історичний природоохоронний крок, який дозволить відновити в Україні стійкі до кліматичних змін ліси з високими захисними властивостями та без агресивних видів-чужинців», – прокоментував затвердження переліку міністр Міндовкілля Руслан Стрілець.
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