Коронавирус все: в Минздраве анонсировали отмену карантина в Украине

Если вы уже забыли, то напоминаем: в Украине до сих пор действуют карантинные ограничения из-за коронавируса!

Министерство здравоохранения рассматривает возможность отмены карантинных ограничений, которые были введены из-за пандемии COVID-19.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, власти уже начали пересматривать постановление Кабмина, согласно которому в Украине действует карантин. И в скором времени начнется подготовка к отмене этого постановления, поскольку оно влечет как противоэпидемические ограничения, так и другие действия, связанные с субъектами хозяйствования во время карантина. Но мгновенно отменить его нельзя из-за экономических факторов.

Мы рассматриваем отмену всего этого. Однако к этому надо подготовиться. Сейчас мы оценим состояние готовности отмены всех карантинных ограничений. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен с такого-то числа, — уточнил министр.

Отметим, что в апреле Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации и действие карантина на всей территории Украины из-за COVID-19 до 30 июня.

Напомним, ранее мы писали, что в ВООЗ заявили, что пандемия коронавируса может закончиться в этом году.

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