Заряджайте гаджети: у Дніпрі сьогодні масово відключать світло
На 10 травня приватною компанією ЦЕК заплановане проведення ремонтних робіт на мережах. Через це без електроенергії залишаться мешканці багатьох вулиць в Дніпрі.
Електроенергія буде відсутня в період з 08:00 до 17:00.
- вул. Наримська: 104;
- вул. Національної Гвардії: 15Д, 17, 19;
- вул. Робоча: 146, 152, 154, 160
- вул. Агрономічна: 1, 2, 2А, 3-11, 13, 15, 17, 19;
- вул. Ангарська: 1-14;
- вул. Арбатська: 34, 34А , 36-38, 38А, 39-49, 51, 53, 55;
- вул. Астраханська: 1-7, 7А, 8-22;
- вул. Ачинська: 1, 3, 5, 7, 9;
- вул. Березнева: 7- 21 (непарні);
- вул. Відрадна: 1-2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;
- вул. Волгоградська: 1-12, 12А, 13-22;
- вул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10, 12, 14, 16;
- вул. Дніпровська: 1-21, 21А, 22;
- вул. Естонська: 1-18, 18А, 19-24;
- вул. Зоологічна: 1, 2, 2А, 3, 4-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-30;
- вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82;
- вул. Каховська: 11-23 (непарні);
- вул. Квітнева: 1, 1А, 3- 20, 20А;
- вул. Козака Мамая: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А, 29, 29А, 31, 31А, 33;
- вул. Костянтинівська: 1-12, 12А, 13-16, 18;
- вул. Ленська: 1-12, 12А, 13, 14;
- вул. Макаренка: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;
- вул. Марганцевська: 7, 9-20;
- вул. Мирна: 1-29 (непарні);
- вул. Монтажна: 1-4, 6-23, 23А, 24-32, 32А, 33-48, 48А, 49-66, 66А, 67-73;
- вул. Моцарта: 1-14;
- вул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;
- вул. Олександри Риндовської: 1-5, 5А, 6-67, 67А, 68-88, 88А, 89-94, 96-118 (парні);
- вул. Павла Тичини: 1, 1В, 3, 5, 7;
- вул. Патріотична: 1-13 (непарні),15А, 15Б, 17, 19, 21;
- вул. Перемоги: 1, 1А, 2, 2А, 3-22, 24-54, 54А, 55-95, 95А, 96-112, 114-134 (парні), 134Б, 136-198 (парні);
- вул. Печерська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 11, 13, 15, 17;
- вул. Привільна: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;
- вул. Серпнева: 11А,13,13А,13Б,15,15А,17,19, 21,23,25,27,29;
- вул. Серпуховська: 1, 1А, 2-14;
- вул. Солідарна: 1, 1А, 3-15 (непарні);
- вул. Солом’янська: 4, 6, 8, 10, 17, 18, 24, 28, 42, 56;
- вул. Софіївська: 1;
- вул. Старицького: 3, 5-22;
- вул. Старобєльська: 1-11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А;
- вул. Старова: 1-22;
- вул. Сурська: 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70-117, 119-129, 131-143 (непарні);
- вул. Філатова: 1-7;
- вул. Чорноморська: 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3-8, 8А, 9-13, 13А, 14-19, 19А, 20, 21, 21А, 22-27, 29, 30А;
- вул. Шпакова: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4-11, 11А, 12, 12А, 13-21, 21А, 22-30 (парні), 30А, 30Б;
- пров. Пожарського: 1-7, 7А, 8, 10-16;
- пров. Студентський: 11, 14, 15, 17, 19.
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