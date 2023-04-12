Заряжайте гаджеты: в Днепре 12 апреля не будет света

В связи с проведением ремонтных работ завтра с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

Об этом сообщают в городском совете.

Захватите с собой зонт!

15 мая прошлого года украинская группа Kalush Orchestra с треком…

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