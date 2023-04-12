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Заряжайте гаджеты: в Днепре 12 апреля не будет света

Сегодня 06:45
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Об этом сообщают в городском совете.

Новости Днепра про Заряжайте гаджеты: в Днепре 12 апреля не будет света

В связи с проведением ремонтных работ завтра с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Криворожская: 2, 4, 6, 8, 20;
  • ул. Макарова: 1, 2, 2A, 3, 3А, 4, 4A, 5-23 (нечетные), 23А, 25;
  • ул. Холодноярская: 1-20, 22, 24, 26, 28;
  • пер. Станостроительный: 4;
  • пер. Лиственный: 1, 2, 2А, 3-18;
  • пер. Пихтовый: 10,12,14,16,
  • ул. Дмитрия Кедрина: 51.

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