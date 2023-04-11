Отменят ли комендантский час в Днепре и области на Пасху

Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что будет с комендантским часом на Пасху.

Как сообщил Сергей Лысак, в Днепре и области на Пасху комендантский час не отменят. По его словам, освятить пасочку можно будет до и после него. Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подчеркнул, что спасатели и правоохранители будут работать в усиленном режиме на протяжении праздников.

Отметим, обычно комендантский час на Днепропетровщине длится с 23:00 до 5:00 утра. В некоторых районах, как и в Никопольском, свои ограничения.

Напомним, в прошлом году комендантский час также не отменяли. Сначала сообщалось, что ограничения в эту ночь уберут, но затем их вернули, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

Раньше мы рассказывали, что нужно положить в пасхальную корзину.

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