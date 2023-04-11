Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Отменят ли комендантский час в Днепре и области на Пасху

Сегодня 10:38
просмотров

Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что будет с комендантским часом на Пасху.

Новости Днепра про Отменят ли комендантский час в Днепре и области на Пасху

Как сообщил Сергей Лысак, в Днепре и области на Пасху комендантский час не отменят. По его словам, освятить пасочку можно будет до и после него. Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подчеркнул, что спасатели и правоохранители будут работать в усиленном режиме на протяжении праздников.

Отметим, обычно комендантский час на Днепропетровщине длится с 23:00 до 5:00 утра. В некоторых районах, как и в Никопольском, свои ограничения.

Напомним, в прошлом году комендантский час также не отменяли. Сначала сообщалось, что ограничения в эту ночь уберут, но затем их вернули, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

Раньше мы рассказывали, что нужно положить в пасхальную корзину.

Читайте также:

Новости Днепра про Отменят ли комендантский час в Днепре и области на ПасхуУкраїнська Новости Днепра про Отменят ли комендантский час в Днепре и области на ПасхуРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Батюшку из Днепра, который развращал родных дочерей, выгнали из храма, где он служил
    Новости Днепра
    Сегодня 10:26
    Батюшку из Днепра, который развращал родных дочерей, выгнали из храма, где он служил

    Днепровского батюшку уволили из храма, где он работал.

    Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район: подробности

    Оккупанты в ночь на 11 апреля обстреляли Никопольский район.

    Огонь нанес большой урон: в Днепре на Ставропольской загорелся дом
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Огонь нанес большой урон: в Днепре на Ставропольской загорелся дом

    В Днепре на улице Ставропольской загорелся частный дом.

    42 слип-пакета: в Никопольском районе разоблачили наркосбытчика
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    42 слип-пакета: в Никопольском районе разоблачили наркосбытчика

    34-летний мужчина имел при себе 42 слип-слип пакета с кристаллическим…

    Последние новости

    Батюшку из Днепра, который развращал родных дочерей, выгнали из храма, где он служил
    Батюшку из Днепра, который развращал родных дочерей, выгнали из храма, где он служил

    Днепровского батюшку уволили из храма, где он работал.

    Сегодня 10:26
    просмотров
    Днепряне могут купить новую марку к годовщине победы на Евровидении
    Днепряне могут купить новую марку к годовщине победы на Евровидении

    15 мая прошлого года украинская группа Kalush Orchestra с треком Stefania победила на Песенном конкурсе «Евровидение 2022», в итальянском Турине.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район: подробности
    Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район: подробности

    Оккупанты в ночь на 11 апреля обстреляли Никопольский район.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Огонь нанес большой урон: в Днепре на Ставропольской загорелся дом
    Огонь нанес большой урон: в Днепре на Ставропольской загорелся дом

    В Днепре на улице Ставропольской загорелся частный дом.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    42 слип-пакета: в Никопольском районе разоблачили наркосбытчика
    42 слип-пакета: в Никопольском районе разоблачили наркосбытчика

    34-летний мужчина имел при себе 42 слип-слип пакета с кристаллическим веществом, похожим на психотропную, которую планировал сбыть.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Отключение воды в Днепре 11 апреля: адреса
    Отключение воды в Днепре 11 апреля: адреса

    Коммунальные службы информируют, что по состоянию на 6.00 в связи с проведением аварийно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение на левом берегу.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Украина вернула из российского плена 100 военных
    Украина вернула из российского плена 100 военных

    Украина вернула из российского плена 100 военнослужащих. Среди которых защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    Спортсмены с Днепропетровщины завоевали более 100 наград на Чемпионате Украины по карате
    Спортсмены с Днепропетровщины завоевали более 100 наград на Чемпионате Украины по карате

    Об этом сообщает КФ «Фунакоши Шотокан Карате» в Facebook.

    Сегодня 06:45
    1
    просмотров
    Погода на 11 апреля: в Днепре пасмурно, ожидается дождь
    Погода на 11 апреля: в Днепре пасмурно, ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Днепряне смогут обменять старые лампы на экономные LED не во всех отделениях Укрпочты: что изменится с 1 мая
    Днепряне смогут обменять старые лампы на экономные LED не во всех отделениях Укрпочты: что изменится с 1 мая

    Бесплатная программа по обмену старых ламп накаливания на экономные LED-лампы в Украине продолжается. Лампочки, как и раньше, можно обменять в отделениях Укрпочты, но с 1 мая количество доступных для обмена отделений сократится. Услуга останется доступной только в областных центрах.

    Вчера 22:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх