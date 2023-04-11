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В Днепре мужчина упал в 10-метровый колодец

Сегодня 10:12
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Сегодня ночью на линию «101» сообщили о том, что на территории частного домовладения на улице Песчаной мужчина упал в колодец.

Новости Днепра про В Днепре мужчина упал в 10-метровый колодец

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно выехали спасатели. Там они установили, что хозяин по собственной неосторожности упал в пустой 10-метровый колодец.

С помощью лестницы и спасательной веревки сотрудники ГСЧС подняли мужчину на поверхность.

Новости Днепра про В Днепре мужчина упал в 10-метровый колодец

Новости Днепра про В Днепре мужчина упал в 10-метровый колодец

Потерпевшего передали медикам, но от госпитализации мужчина отказался.

Новости Днепра про В Днепре мужчина упал в 10-метровый колодец

К оказанию помощи привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели.

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