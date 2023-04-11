В Днепре мужчина упал в 10-метровый колодец

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно выехали спасатели. Там они установили, что хозяин по собственной неосторожности упал в пустой 10-метровый колодец.
С помощью лестницы и спасательной веревки сотрудники ГСЧС подняли мужчину на поверхность.
Потерпевшего передали медикам, но от госпитализации мужчина отказался.
К оказанию помощи привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 11 апреля, на Крещатике произошел пожар в здании учебного…
В Днепре хотят переименовать проспект Гагарина.
Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что будет с комендантским часом на…
Днепровского батюшку уволили из храма, где он работал.
Сегодня, 11 апреля, на Крещатике произошел пожар в здании учебного корпуса университета имени Карпенко-Карого.
В Днепре хотят переименовать проспект Гагарина.
Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что будет с комендантским часом на Пасху.
В центре Киева сегодня, 11 апреля, произошел пожар в здании учебного корпуса университета имени Карпенко-Карого.
Днепровского батюшку уволили из храма, где он работал.
15 мая прошлого года украинская группа Kalush Orchestra с треком Stefania победила на Песенном конкурсе «Евровидение 2022», в итальянском Турине.
Оккупанты в ночь на 11 апреля обстреляли Никопольский район.
В Днепре на улице Ставропольской загорелся частный дом.
34-летний мужчина имел при себе 42 слип-слип пакета с кристаллическим веществом, похожим на психотропную, которую планировал сбыть.
Коммунальные службы информируют, что по состоянию на 6.00 в связи с проведением аварийно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение на левом берегу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!