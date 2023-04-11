В Днепре полуголый мужчина застрял в витрине детского развлекательного центра

Об этом случае рассказали в полиции охраны Днепропетровской области.
В полночь 10 апреля, во время патрулирования города, охранники получили сигнал о том, что кто-то пытаеться залезть в детский развлекательный центр. Приехав на место происшествия, они увидели мужчину в одном нижнем белье, который застрял в стеклянной витрине.
Почему он был голым и зачем пытался забраться в детский развлекательный центр посреди ночи — будут выяснять правоохранители. Нарушителя передали следственно-оперативной группе, прибывшей на место происшествия.
Напомним, ранее в Днепре спасатели вытаскивали мужчину из 10-метрового колодца.
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