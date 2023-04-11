Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі напівголий чоловік застряг у вітрині дитячого розважального центру

У Дніпрі напівголий чоловік застряг у вітрині дитячого розважального центру

Сьогодні 12:07
просмотров

У Дніпрі напівголий чоловік намагався забратися посеред ночі до дитячого розважального центру.

Новости Днепра про У Дніпрі напівголий чоловік застряг у вітрині дитячого розважального центру

Про цей випадок розповіли в поліції охорони Дніпропетровської області. 

Опівночі 10 квітня, під час патрулювання міста, охоронці отримали сигнал про те, що в дитячий розважальний центр хтось намагається вдертися. Приїхавши на місце події, вони побачили чоловіка в одному спідньому, який застряг у скляній вітрині. 

Чому він був голий та навіщо намагався забратися до дитячого розважального центру посеред ночі – будуть з’ясовувати правоохоронці. Порушника передали слідчо-оперативній групі, яка прибула на місце події. 

Нагадаємо, раніше в Дніпрі рятувальники витягували чоловіка з 10-метрового колодязя.
 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі напівголий чоловік застряг у вітрині дитячого розважального центруУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі пропонують перейменувати проспект Гагаріна: як саме
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:29
    У Дніпрі пропонують перейменувати проспект Гагаріна: як саме

    У Дніпрі хочуть перейменувати проспект Гагаріна.

    Чи скасують комендантську годину в Дніпрі та області на Великдень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:38
    Чи скасують комендантську годину в Дніпрі та області на Великдень

    Очільник Дніпропетровської ОВА розповів, що буде з комендантською годиною на…

    Батюшку із Дніпра, який розбещував рідних доньок, вигнали з храму, де він служив
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:26
    Батюшку із Дніпра, який розбещував рідних доньок, вигнали з храму, де він служив

    Дніпровського батюшку звільнили з храму, де він працював.

    Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район: подробиці

    Окупанти в ніч на 11 квітня обстріляли Нікопольський район.

    Наверх