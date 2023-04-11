У Дніпрі напівголий чоловік застряг у вітрині дитячого розважального центру

У Дніпрі напівголий чоловік намагався забратися посеред ночі до дитячого розважального центру.

Про цей випадок розповіли в поліції охорони Дніпропетровської області.

Опівночі 10 квітня, під час патрулювання міста, охоронці отримали сигнал про те, що в дитячий розважальний центр хтось намагається вдертися. Приїхавши на місце події, вони побачили чоловіка в одному спідньому, який застряг у скляній вітрині.

Чому він був голий та навіщо намагався забратися до дитячого розважального центру посеред ночі – будуть з’ясовувати правоохоронці. Порушника передали слідчо-оперативній групі, яка прибула на місце події.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі рятувальники витягували чоловіка з 10-метрового колодязя.

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