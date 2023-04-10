Заряджайте все: де у Дніпрі завтра не буде світла 9 годин

Важлива інформація!

У Дніпрі у вівторок, 11 квітня, планують вимкнути світло багатьом мешканцям з 08:00 до 17:00. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Отже, завтра буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Криворізька: 2, 4, 6, 8, 20;

вул. Макарова: 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25;

вул. Холодноярська: 22, 24, 26, 28;

пров. Верстатобудівельний: 4.

Радимо зарядити телефони та повербанки!

Нагадаємо, раніше ми писали: відключення світла у Дніпрі: ремонті роботи перенесли на 18 квітня.

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