Заряджайте все: де у Дніпрі завтра не буде світла 9 годин

У Дніпрі у вівторок, 11 квітня, планують вимкнути світло багатьом мешканцям з 08:00 до 17:00. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
Причина – проведення ремонтних робіт.
Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.
Отже, завтра буде припинено подачу електроенергії за адресами:
Радимо зарядити телефони та повербанки!
Нагадаємо, раніше ми писали: відключення світла у Дніпрі: ремонті роботи перенесли на 18 квітня.
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