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Заряджайте все: де у Дніпрі завтра не буде світла 9 годин

Сьогодні 17:16
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Заряджайте все: де у Дніпрі завтра не буде світла 9 годин

У Дніпрі у вівторок, 11 квітня, планують вимкнути світло багатьом мешканцям з 08:00 до 17:00. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Отже, завтра буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Криворізька: 2, 4, 6, 8, 20;
  • вул. Макарова: 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25;
  • вул. Холодноярська: 22, 24, 26, 28;
  • пров. Верстатобудівельний: 4.

Радимо зарядити телефони та повербанки!

Нагадаємо, раніше ми писали: відключення світла у Дніпрі: ремонті роботи перенесли на 18 квітня

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Новости Днепра про Заряджайте все: де у Дніпрі завтра не буде світла 9 годинУкраїнська

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