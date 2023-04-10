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Весна перемогла: у Дніпрі зацвіли перші білі магнолії (ФОТО)

Сьогодні 17:42
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У Дніпрі квітнуть магнолії.

Новости Днепра про Весна перемогла: у Дніпрі зацвіли перші білі магнолії (ФОТО)

Попри те, що початок весни виявився морозним та дощовим, у Дніпрі активно квітнуть дерева та кущі. Ось і в сквері Героїв розпустилися перші білі магнолії. 

Магнолії відносять до роду рослин родини магнолієвих. Є понад 210 видів цих дерев, які з’явилися понад 100 мільйонів років тому. Дерева названі на честь французького ботаніка П’єра Маньоля. Квітки бувають різних кольорів. Найпоширеніші рожеві, жовті та білі. 

На території нашої країни можна зустріти дерева трьох видів: рожеві магнолії Суланжа, фіолетові Ленне та білі магнолії Кобус. Саме останні зараз буйно квітнуть у сквері Героїв. 

Магнолії цікаві тим, що квітки на деревах з’являються задовго до появи листочків. І тільки коли білосніжні бутони відцвітуть – дерева вкриються першим зеленим листям.

Світлинами поділилася дніпрянка Ірина. Цвістиме магнолія ще тиждень-два, тому покваптеся побачити цю красу на власні очі та зробити фото на згадку. 

Новости Днепра про Весна перемогла: у Дніпрі зацвіли перші білі магнолії (ФОТО)

Новости Днепра про Весна перемогла: у Дніпрі зацвіли перші білі магнолії (ФОТО)

Новости Днепра про Весна перемогла: у Дніпрі зацвіли перші білі магнолії (ФОТО)

Новости Днепра про Весна перемогла: у Дніпрі зацвіли перші білі магнолії (ФОТО)

Новости Днепра про Весна перемогла: у Дніпрі зацвіли перші білі магнолії (ФОТО)

Новости Днепра про Весна перемогла: у Дніпрі зацвіли перші білі магнолії (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП-5 локацій, де можна знайти сакури. А на Набережній Перемоги розквітнули червоні спіреї.

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Новости Днепра про Весна перемогла: у Дніпрі зацвіли перші білі магнолії (ФОТО)Українська Новости Днепра про Весна перемогла: у Дніпрі зацвіли перші білі магнолії (ФОТО)Русский

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