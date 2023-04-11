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У Дніпрі чоловік впав у 10-метровий колодязь

Сьогодні 10:12
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Сьогодні вночі на лінію «101» повідомили про те, що на території приватного домоволодіння на вулиці Піщаній чоловік впав у колодязь.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік впав у 10-метровий колодязь

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що господар через власну необережність впав у порожній 10-метровий колодязь.

За допомогою драбини та рятувальної мотузки співробітники ДСНС підняли чоловіка на поверхню.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік впав у 10-метровий колодязь

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік впав у 10-метровий колодязь

Потерпілого передали медикам, але від госпіталізації чоловік відмовився.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік впав у 10-метровий колодязь

До надання допомоги залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині цуценя впало в 5-метровий колодязь: його діставали рятувальники. 

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік впав у 10-метровий колодязьУкраїнська

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