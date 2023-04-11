У Дніпрі чоловік впав у 10-метровий колодязь

Сьогодні вночі на лінію «101» повідомили про те, що на території приватного домоволодіння на вулиці Піщаній чоловік впав у колодязь.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що господар через власну необережність впав у порожній 10-метровий колодязь.

За допомогою драбини та рятувальної мотузки співробітники ДСНС підняли чоловіка на поверхню.

Потерпілого передали медикам, але від госпіталізації чоловік відмовився.

До надання допомоги залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині цуценя впало в 5-метровий колодязь: його діставали рятувальники.

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