На Дніпропетровщині цуценя впало в 5-метровий колодязь: його діставали рятувальники

Він повідомив, що на території приватного домоволодіння, розташованого на вулиці Центральній села Котовка, в колодязь впало цуценя.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, співробітники ДСНС побачили песика в порожньому колодязі на глибині орієнтовно 5 метрів.
За допомогою рятувального спорядження співробітники ДСНС дістали цуценя та передали його власнику.
До надання допомоги залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятувальники дістали з занедбаного люку морську свинку.
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