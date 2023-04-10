На Дніпропетровщині цуценя впало в 5-метровий колодязь: його діставали рятувальники

Сьогодні, 10 квітня, о 09:03 на лінію «101» зателефонував стурбований чоловік.

Він повідомив, що на території приватного домоволодіння, розташованого на вулиці Центральній села Котовка, в колодязь впало цуценя.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, співробітники ДСНС побачили песика в порожньому колодязі на глибині орієнтовно 5 метрів.

За допомогою рятувального спорядження співробітники ДСНС дістали цуценя та передали його власнику.

До надання допомоги залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятувальники дістали з занедбаного люку морську свинку.

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