Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Заряджайте гаджети: у Дніпрі 12 квітня не буде світла

Сьогодні 06:45
просмотров

Про це повідомляють у міській раді.

Новости Днепра про Заряджайте гаджети: у Дніпрі 12 квітня не буде світла

У Дніпрі 12 квітня кілька вулиць залишаться без електрики. У зв’язку з проведенням ремонтних робіт завтра з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за наступними адресами:

  • вул. Криворізька: 2, 4, 6, 8, 20;
  • вул. Макарова: 1, 2, 2A, 3, 3А, 4, 4A, 5-23 (непарні), 23А, 25;
  • вул. Холодноярська: 1-20, 22, 24, 26, 28;
  • пров. Станобудівний: 4;
  • пров. Листяний: 1, 2, 2А, 3-18;
  • пров. Ялицевий: 10,12,14,16,
  • вул. Дмитра Кедріна: 51.

Читайте також:

Новости Днепра про Заряджайте гаджети: у Дніпрі 12 квітня не буде світлаУкраїнська Новости Днепра про Заряджайте гаджети: у Дніпрі 12 квітня не буде світлаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Погода на 12 квітня: у Дніпрі очікується сильний дощ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода на 12 квітня: у Дніпрі очікується сильний дощ

    Захопіть з собою парасольку!

    «Мають добрий вигляд і плавний хід»: дніпряни розповіли про оновлені ліфти у своїх багатоповерхівках
    Новини Дніпра
    Вчора 16:00
    «Мають добрий вигляд і плавний хід»: дніпряни розповіли про оновлені ліфти у своїх багатоповерхівках

    Попри виклики воєнного часу у Дніпрі роблять усе, аби життя…

    У середу у Дніпрі вимикатимуть світло: де саме
    Новини Дніпра
    Вчора 14:51
    У середу у Дніпрі вимикатимуть світло: де саме

    Важлива інформація!

    Дніпряни можуть придбати нову марку до річниці перемоги на Євробаченні
    Новини Дніпра
    Вчора 10:00
    Дніпряни можуть придбати нову марку до річниці перемоги на Євробаченні

    15 травня минулого року український гурт Kalush Orchestra з треком…

    Наверх