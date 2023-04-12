Заряджайте гаджети: у Дніпрі 12 квітня не буде світла

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У Дніпрі 12 квітня кілька вулиць залишаться без електрики. У зв’язку з проведенням ремонтних робіт завтра з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за наступними адресами:
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