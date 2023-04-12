Заряджайте гаджети: у Дніпрі 12 квітня не буде світла

Про це повідомляють у міській раді.

У Дніпрі 12 квітня кілька вулиць залишаться без електрики. У зв’язку з проведенням ремонтних робіт завтра з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за наступними адресами:

вул. Криворізька: 2, 4, 6, 8, 20;

вул. Макарова: 1, 2, 2A, 3, 3А, 4, 4A, 5-23 (непарні), 23А, 25;

вул. Холодноярська: 1-20, 22, 24, 26, 28;

пров. Станобудівний: 4;

пров. Листяний: 1, 2, 2А, 3-18;

пров. Ялицевий: 10,12,14,16,

вул. Дмитра Кедріна: 51.

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