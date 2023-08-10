Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута: потеряла питание из основной высоковольтной линии

Запорожская атомная электростанция ночью 10 августа потеряла питание по основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ.

Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Отмечается, что после этого станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой может привести к потере внешнего питания, то есть к блэкауту.

В случае этого сценария главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии «горячая остановка», которую оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирование), – сообщили в Энергоатоме.

В случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим «природной циркуляции».

В этом случае необходимо срочно «расхладить» его при отсутствии охлаждающих насосов, – заявили в компании.

Такой режим является тяжелым для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом и может привести к отказу основного оборудования энергоблока.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты перевели блок №4 ЗАЭС в состояние «горячей остановки»: это нарушает все нормы ядерной и радиационной безопасности.

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