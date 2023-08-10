Запорізька АЕС на межі чергового блекауту: втратила живлення з основної високовольтної лінії

Запорізька атомна електростанція вночі 10 серпня втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Про це повідомили в НАЕК “Енергоатом”.

Зазначається, що після цього станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої може призвести до втрати зовнішнього живлення, тобто блекауту.

У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані «гарячий зупин», який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання), – повідомили в Енергоатомі.

У разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції та енергоблок перейде у режим «природної циркуляції».

У цьому випадку необхідно терміново «розхолодити» його за умов відсутності охолоджуючих насосів, – заявили в компанії.

Такий режим є важким для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом та може призвести до відмови основного обладнання енергоблоку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти перевели блок №4 ЗАЕС у стан «гарячого зупину»: це порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки.

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