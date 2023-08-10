У Жовтих Водах на пожежі ледь не загинув чоловік: його врятували ДСНС-ники

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у квартирі, розташованій на восьмому поверсі 9-поверхового житлового будинку.
Пожежу локалізували о 15:13 та ліквідували о 15:15. Вогонь пошкодив домашнє майно в кімнаті квартири на площі 2 кв. м.
Під час гасіння займання вогнеборці виявили у квартирі 36-річного чоловіка. Його вивели на свіже повітря та передали медикам, які встановили, що врятований не потребує госпіталізації.
До гасіння пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Читайте також:
Автор:
В Інгулецькому районі Кривого Рогу вулицями тече вода.
Ціну на збитковий хімзавод у Кам'янському знизили майже вдвічі.
На війні загинув лісник із Дніпропетровської області Єгор Мисник.
Днями служба у справах дітей повернула батьку-одинаку, який має проблеми…