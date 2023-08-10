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  • У Жовтих Водах на пожежі ледь не загинув чоловік: його врятували ДСНС-ники

У Жовтих Водах на пожежі ледь не загинув чоловік: його врятували ДСНС-ники

Сьогодні 06:45
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Учора, 9 серпня, о 14:59 на лінію «101» повідомили про займання в одній із квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Авангардській у Жовтих Водах.
Новости Днепра про У Жовтих Водах на пожежі ледь не загинув чоловік: його врятували ДСНС-ники

Фото умовне.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у квартирі, розташованій на восьмому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Пожежу локалізували о 15:13 та ліквідували о 15:15. Вогонь пошкодив домашнє майно в кімнаті квартири на площі 2 кв. м.

Під час гасіння займання вогнеборці виявили у квартирі 36-річного чоловіка. Його вивели на свіже повітря та передали медикам, які встановили, що врятований не потребує госпіталізації.

До гасіння пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Жовтих Водах на пожежі ледь не загинув чоловік: його врятували ДСНС-никиУкраїнська

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