Ціна впала в два рази: на Дніпропетровщині вдруге хочуть віддати у приватні руки хімзавод

Ціну на збитковий хімзавод у Кам'янському знизили майже вдвічі.

У Кам’янському вдруге виставили на продаж хімічний завод АТ “Смоли”. Цього разу початкова ціна складає 95 млн гривень. Повторний аукціон має відбутися вже в цю п’ятницю, 11 серпня.

Що цікаво, вартість заводу знизили майже вдвічі. За виробничі потужності та приміщення діючого хімічного заводу хотіли вторгувати 190 279 282,73 грн. Тоді у Фонді держмайна зазначили, що це найдорожчий лот з часів відновлення малої приватизації.

Підприємство збиткове. За даними Фонду держмайна за три роки обсяг реалізації продукції склав усього 196,4 мільйона гривень. Збитки – 99 мільйонів гривень. По суті, вони дорівнюють новій ціні заводу.

Цього разу торги проведуть по-іншому. А саме за схемою гібридного голландського аукціону. Тобто на пониження ціни. Початкова вартість лота покроково знижується, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження. Далі відбувається етап закритих цінових пропозицій: інші учасники можуть запропонувати ціну, вищу зафіксованої. Переможцем стає той, хто запропонував найбільшу суму. Однак той учасник, який зупинив зниження на першому етапі, має право останнього ходу й може перебити максимальну ціну суперника на третьому етапі.

Аукціон розпочинається навіть без учасників, адже є можливість приєднатися вже після старту. Застосовується для продажу активів, ринкову вартість яких важко визначити: прострочені кредити, майно банків-банкрутів або в разі неуспішних англійських аукціонів тощо.

Що відомо про завод

АТ Смоли створене у 1998 році на базі виробничих потужностей цеху Придніпровського хімічного заводу. Основним видом діяльності підприємства є виробництво пластмас у первинних формах, зокрема іонообмінних смол.

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