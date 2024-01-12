Занесло на скользкой дороге: в Кривом Роге автомобиль врезался в дерево и перевернулся на крышу (ФОТО)

Сегодня, 12 января, в Центрально-Городском районе Кривого Рога произошла авария – там Chery врезалась в дерево и перевернулась на крышу.
Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.
Предварительно, машину занесло на скользкой дороге, она врезалась в дерево, от удара транспорт перевернуло.
К счастью, водитель не пострадала, а вот авто сильно помяло.
На месте работают правоохранители.
Водители, пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Доблестной столкнулись маршрутка и «КрАЗ»: водитель микроавтобуса оказался в ловушке.
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Александра Лучка
Автор:
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