В Днепре на Доблестной столкнулись маршрутка и «КрАЗ»: водитель микроавтобуса оказался в ловушке

В четверг, 11 января, на улице Доблестной произошла авария: там столкнулись маршрутный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и грузовой автомобиль «КрАЗ». Водителя маршрутки заблокировало в поврежденном транспортном средстве.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
ГСЧС-ники с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали травмированного мужчину и передали его медикам для дальнейшей госпитализации.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Святослава Хороброго столкнулись мусоровоз и такси: движение трамваев заблокировано.
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