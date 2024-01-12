У Дніпрі на Доблесній зіткнулися маршрутка та «КрАЗ»: водій мікроавтобуса опинився у пастці

У четвер, 11 січня, на вулиці Доблесній сталася аварія: там зіткнулися маршрутний мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та вантажний автомобіль «КрАЗ». Водія маршрутки заблокувало у пошкодженому транспортному засобі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
ДСНС-ники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмованого чоловіка та передали його медикам для подальшої госпіталізації.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Святослава Хороброго зіткнулися сміттєвоз та таксі: рух трамваїв заблоковано.
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