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  • У Дніпрі на Доблесній зіткнулися маршрутка та «КрАЗ»: водій мікроавтобуса опинився у пастці

У Дніпрі на Доблесній зіткнулися маршрутка та «КрАЗ»: водій мікроавтобуса опинився у пастці

Сьогодні 09:03
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Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про У Дніпрі на Доблесній зіткнулися маршрутка та «КрАЗ»: водій мікроавтобуса опинився у пастці

У четвер, 11 січня, на вулиці Доблесній сталася аварія: там зіткнулися маршрутний мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та вантажний автомобіль «КрАЗ». Водія маршрутки заблокувало у пошкодженому транспортному засобі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпрі на Доблесній зіткнулися маршрутка та «КрАЗ»: водій мікроавтобуса опинився у пастці

ДСНС-ники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмованого чоловіка та передали його медикам для подальшої госпіталізації.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

Новости Днепра про У Дніпрі на Доблесній зіткнулися маршрутка та «КрАЗ»: водій мікроавтобуса опинився у пастці

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Святослава Хороброго зіткнулися сміттєвоз та таксі: рух трамваїв заблоковано.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Доблесній зіткнулися маршрутка та «КрАЗ»: водій мікроавтобуса опинився у пастціУкраїнська

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