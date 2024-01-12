У Дніпрі на Доблесній зіткнулися маршрутка та «КрАЗ»: водій мікроавтобуса опинився у пастці

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

У четвер, 11 січня, на вулиці Доблесній сталася аварія: там зіткнулися маршрутний мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та вантажний автомобіль «КрАЗ». Водія маршрутки заблокувало у пошкодженому транспортному засобі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

ДСНС-ники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмованого чоловіка та передали його медикам для подальшої госпіталізації.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Святослава Хороброго зіткнулися сміттєвоз та таксі: рух трамваїв заблоковано.

Читайте також:

Українська

Автор: