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  • В Днепре дети катаются на снегу среди недавно возведенной Аллеи памяти погибшим воинам (ВИДЕО)

В Днепре дети катаются на снегу среди недавно возведенной Аллеи памяти погибшим воинам (ВИДЕО)

Сегодня 21:29
просмотров

В Днепре дети играли среди деревьев, которые высадили в честь погибших воинов.

Новости Днепра про В Днепре дети катаются на снегу среди недавно возведенной Аллеи памяти погибшим воинам (ВИДЕО)

На ж/м Покровский, где недавно открыли Аллею в честь павших во время русско-украинской войны военных, дети играют среди деревьев, которые жены и матери погибших высаживали в память о своих мужьях и сыновьях. 42 клена высадили вблизи «Варуса» на улице Юрия Кондратюка. На стенах супермаркета также нарисовали мурал, “Девушка с соколом”, посвященный погибшим Защитникам.

Родители, дети и жены погибших герои Украины высаживали молодые деревья в знак памяти павших Героев. Сегодня мы стали свидетелями случаев вандализма, когда дети под присмотром родителей катались на санках среди молодых деревьев! Просьба ко всем – оставляйте это место нетронутым. Пусть аллея остается символом нашего достоинства и уважения, — отмечают горожане, ставшие свидетелями инцидента.

Конечно, дети должны играть, но для этого есть множество мест, где это делать гораздо уместнее, отмечают местные. Днепряне обратили внимание на то, что дети когда спускаются с горки, сбивают с корнями молодые деревья, которые высаживали дружить и матери погибших.

Горожане заметили, что у каждого дерева есть QR-код, по которому можно узнать историю бойца от его семьи. Поэтому люди не совсем понимают, почему родители не остановили своих детей и не отвели на другую горку или хотя бы немного дальше, где они не будут задевать деревья при каждом спуске.

Напомним, ранее мы рассказывали о мурале, появившемся на ж/м Покровском перед Аллеей погибших воинов.

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