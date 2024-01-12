Занесло на слизькій дорозі: у Кривому Розі автівка врізалась в дерево та перекинулася на дах (ФОТО)

Сьогодні, 12 січня, у Центрально-Міському районі Кривого Рогу сталася аварія – там Chery врізалась в дерево та перекинулася на дах.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
Попередньо, машину занесло на слизькій дорозі, вона врізалася в дерево, від удару транспорт перекинуло.
На щастя, водійка не постраждала, а от авто сильно пом’яло.
На місці працюють правоохоронці.
Водії, будь ласка, будьте обережні на дорогах!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Доблесній зіткнулися маршрутка та «КрАЗ»: водій мікроавтобуса опинився у пастці.
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