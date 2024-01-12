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  • Занесло на слизькій дорозі: у Кривому Розі автівка врізалась в дерево та перекинулася на дах (ФОТО)

Занесло на слизькій дорозі: у Кривому Розі автівка врізалась в дерево та перекинулася на дах (ФОТО)

Сьогодні 11:21
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На щастя, водійка не постраждала.

Новости Днепра про Занесло на слизькій дорозі: у Кривому Розі автівка врізалась в дерево та перекинулася на дах (ФОТО)

Сьогодні, 12 січня, у Центрально-Міському районі Кривого Рогу сталася аварія – там Chery врізалась в дерево та перекинулася на дах.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Попередньо, машину занесло на слизькій дорозі, вона врізалася в дерево, від удару транспорт перекинуло.

Новости Днепра про Занесло на слизькій дорозі: у Кривому Розі автівка врізалась в дерево та перекинулася на дах (ФОТО)

Новости Днепра про Занесло на слизькій дорозі: у Кривому Розі автівка врізалась в дерево та перекинулася на дах (ФОТО)

На щастя, водійка не постраждала, а от авто сильно пом’яло.

На місці працюють правоохоронці.

Новости Днепра про Занесло на слизькій дорозі: у Кривому Розі автівка врізалась в дерево та перекинулася на дах (ФОТО)

Водії, будь ласка, будьте обережні на дорогах!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Доблесній зіткнулися маршрутка та «КрАЗ»: водій мікроавтобуса опинився у пастці.

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Новости Днепра про Занесло на слизькій дорозі: у Кривому Розі автівка врізалась в дерево та перекинулася на дах (ФОТО)Українська

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