На Дніпропетровщині п’яні підлітки побили до смерті товариша

Жахливий злочин стався у Зеленодольську Криворізького району.

Четверо юнаків влаштували “вечірку” на квартирі, де випивали. В якийсь момент 16-річному та 17-річному хлопцям не сподобалися слова 18-річного товариша. Вони жорстоко побили його, поки той не втратив свідомість. Свої дії підлітки знімали на відео.

Неповнолітні вклали постраждалого до ліжка, а самі пішли геть. До ранку хлопець не дожив.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Зазначається, що правоохоронці встановили усіх причетних до злочину, але у поліції поки нічого не коментували.

Читайте також:

Українська