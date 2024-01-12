Четверо юнаків влаштували “вечірку” на квартирі, де випивали. В якийсь момент 16-річному та 17-річному хлопцям не сподобалися слова 18-річного товариша. Вони жорстоко побили його, поки той не втратив свідомість. Свої дії підлітки знімали на відео.
Неповнолітні вклали постраждалого до ліжка, а самі пішли геть. До ранку хлопець не дожив.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
Зазначається, що правоохоронці встановили усіх причетних до злочину, але у поліції поки нічого не коментували.
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