Батько з донькою влаштували дебош: з’явилися подробиці “бійки” з копами на АЗС у Дніпрі

У середу вранці, 10 січня, у Дніпрі на АЗС “ОККО” місцеві мешканці зафільмували “бійку” між копами та містянами. З’явилися подробиці цього інциденту.
З’ясувалося, що все відбувалося на вулиці Калиновій. Батько з донькою прийшли на АЗС та почали трощити полиці з товаром. Після чого розпочалась бійка. На місце викликали правоохоронців, які і затримали правопорушників. Це і зафільмували перехожі.
У поліції журналісту dnepr.info розповіли, що 49-річному чоловіку та 18-річній жінці правоохоронці повідомили про підозру за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
А це те відео, яке публікували містяни раніше. Обережно, присутня ненормативна лексика!
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Александра Лучка
Автор:
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