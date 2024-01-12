Батько з донькою влаштували дебош: з’явилися подробиці “бійки” з копами на АЗС у Дніпрі

Правопорушникам повідомили про підозру.

У середу вранці, 10 січня, у Дніпрі на АЗС “ОККО” місцеві мешканці зафільмували “бійку” між копами та містянами. З’явилися подробиці цього інциденту.

З’ясувалося, що все відбувалося на вулиці Калиновій. Батько з донькою прийшли на АЗС та почали трощити полиці з товаром. Після чого розпочалась бійка. На місце викликали правоохоронців, які і затримали правопорушників. Це і зафільмували перехожі.

У поліції журналісту dnepr.info розповіли, що 49-річному чоловіку та 18-річній жінці правоохоронці повідомили про підозру за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

А це те відео, яке публікували містяни раніше. Обережно, присутня ненормативна лексика!

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