Отец с дочерью устроили дебош: появились подробности «драки» с копами на АЗС в Днепре

Правонарушителям сообщили о подозрении.

В среду утром, 10 января, в Днепре на АЗС «ОККО» местные жители сняли «драку» между копами и горожанами. Появились подробности этого инцидента.

Выяснилось, что все происходило на улице Калиновой. Отец с дочерью пришли на АЗС и начали крушить полки с товаром. После чего началась потасовка. На место вызвали полицейских, которые и задержали правонарушителей. Это и сняли прохожие.

В полиции журналисту dnepr.info рассказали, что 49-летнему мужчине и 18-летней женщине правоохранители сообщили о подозрении по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

А это видео, которое публиковали горожане раньше. Осторожно, присутствует ненормативная лексика!

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