Дніпропетровщина очолила цікавий рейтинг від Мінцифри

Мінцифри представило результати дослідження за областями, де підраховували індекс цифрової трансформації. Дніпропетровщину можна назвати однією із цифрових IT-столиць України. Наша область посягає гідне, перше місце за 2023 рік у топі цифрової трансформації, йдеться у дослідженні.
До уваги брали вісім складових серед яких: цифрова освіта, розвиток ЦНАП, впровадження режиму без паперів та розвиток інтернету. Майже у всіх категоріях Дніпропетровщина займає лідерські позиції.
Запропонована методика ґрунтується на комплексному підході та дає змогу вимірювати як цифрові послуги, так й інфраструктуру, а також процес оцифрування в ОВА та територіальних громадах. Максимальний можливий індекс — 1 бал, він відображає показники спроможності в економіці, цифрових навичках, інфраструктурі, публічних послугах та цифровій трансформації органів місцевого самоврядування, – йдеться у дослідженні Мінцифри.
Дніпропетровщині до 1 бала не вистачає буквально однієї десятої, однак все одно це найвищі показники в Україні – (0.908). Далі йдуть Львівська область (0.891) та сусідня Полтавська (0.833) область.
Зокрема, Дніпропетровщина лідирує за показниками залученості до цифрової освіти.
У Мінцифри також зазначають, що регіон добре цифровізував сферу надання держпослуг.
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