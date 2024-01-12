Дніпропетровщина очолила цікавий рейтинг від Мінцифри

Дніпропетровщина одна із найбільш цифрових областей України.

Мінцифри представило результати дослідження за областями, де підраховували індекс цифрової трансформації. Дніпропетровщину можна назвати однією із цифрових IT-столиць України. Наша область посягає гідне, перше місце за 2023 рік у топі цифрової трансформації, йдеться у дослідженні.

До уваги брали вісім складових серед яких: цифрова освіта, розвиток ЦНАП, впровадження режиму без паперів та розвиток інтернету. Майже у всіх категоріях Дніпропетровщина займає лідерські позиції.

Запропонована методика ґрунтується на комплексному підході та дає змогу вимірювати як цифрові послуги, так й інфраструктуру, а також процес оцифрування в ОВА та територіальних громадах. Максимальний можливий індекс — 1 бал, він відображає показники спроможності в економіці, цифрових навичках, інфраструктурі, публічних послугах та цифровій трансформації органів місцевого самоврядування, – йдеться у дослідженні Мінцифри.

Дніпропетровщині до 1 бала не вистачає буквально однієї десятої, однак все одно це найвищі показники в Україні – (0.908). Далі йдуть Львівська область (0.891) та сусідня Полтавська (0.833) область.

Зокрема, Дніпропетровщина лідирує за показниками залученості до цифрової освіти.

У Мінцифри також зазначають, що регіон добре цифровізував сферу надання держпослуг.

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