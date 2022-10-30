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  • Известный военный аналитик объяснил, есть ли еще угроза наступления на Кривой Рог

Известный военный аналитик объяснил, есть ли еще угроза наступления на Кривой Рог

Сегодня 13:15
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Украинские военные продолжают контрнаступление на юге Украины. Военный эксперт оценил возможность нового наступления на Кривой Рог.

Новости Днепра про Известный военный аналитик объяснил, есть ли еще угроза наступления на Кривой Рог

По словам военного эксперта Олега Жданова, угроза наступления российских войск в направлении Кривого Рога минимальна. Линия фронта отошла в Криворожском направлении почти на 20 километров, а захватническая армия строит оборонительные рубежи.

Поэтому угроза наступления на Кривой Рог минимальна. Однако она есть всегда. Об этом Жданов отметил в своем ютуб-канале.

Угроза минимальна, и она, в принципе, не изменилась. От того, что увеличилась группировка, угроза не изменилась. Дело в том, что Российская Федерация на сегодняшний день вряд ли способна провести там наступательную операцию по направлению к Кривому Рогу или Николаеву. Он главные усилия сосредотачивается на построении оборонительных рубежей и на организации и ведении обороны от контрнаступления наших Вооруженных сил, – заметил Жданов.

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