Известный военный аналитик объяснил, есть ли еще угроза наступления на Кривой Рог

По словам военного эксперта Олега Жданова, угроза наступления российских войск в направлении Кривого Рога минимальна. Линия фронта отошла в Криворожском направлении почти на 20 километров, а захватническая армия строит оборонительные рубежи.
Поэтому угроза наступления на Кривой Рог минимальна. Однако она есть всегда. Об этом Жданов отметил в своем ютуб-канале.
Угроза минимальна, и она, в принципе, не изменилась. От того, что увеличилась группировка, угроза не изменилась. Дело в том, что Российская Федерация на сегодняшний день вряд ли способна провести там наступательную операцию по направлению к Кривому Рогу или Николаеву. Он главные усилия сосредотачивается на построении оборонительных рубежей и на организации и ведении обороны от контрнаступления наших Вооруженных сил, – заметил Жданов.
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Яна Юхименко
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