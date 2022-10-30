Відомий військовий аналітик пояснив, чи ще є загроза наступу на Кривий Ріг

Українські військові продовжують контрнаступ на півдні України. Військовий експерт оцінив можливість нового наступу на Кривий Ріг.

За словами військового експерта Олега Жданова, наразі загроза наступу російський військ у напрямку Кривого Рогу мінімальна. Лінія фронту відійшла на Криворіжському напрямі майже на 20 кілометрів, а загарбницька армія будує оборонні рубежі.

Тому загроза наступу на Кривий Ріг мінімальна. Проте вона є завжди. Про це Жданов зазначив в своєму ютуб-каналі.

Загроза мінімальна і вона, в принципі, не змінилася. Від того, що збільшилося угруповання, загроза не змінилася. Річ у тому, що Російська Федерація на сьогоднішній день навряд чи здатна провести там наступальну операцію у напрямку Кривого Рогу чи Миколаєва. Він основні зусилля зосереджує на побудові оборонних рубежів і на організації та веденні оборони від контрнаступу наших Збройних сил, – зауважив Жданов.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: