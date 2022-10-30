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  • Відомий військовий аналітик пояснив, чи ще є загроза наступу на Кривий Ріг

Відомий військовий аналітик пояснив, чи ще є загроза наступу на Кривий Ріг

Сьогодні 13:15
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Українські військові продовжують контрнаступ на півдні України. Військовий експерт оцінив можливість нового наступу на Кривий Ріг.

Новости Днепра про Відомий військовий аналітик пояснив, чи ще є загроза наступу на Кривий Ріг

За словами військового експерта Олега Жданова, наразі загроза наступу російський військ у напрямку Кривого Рогу мінімальна. Лінія фронту відійшла на Криворіжському напрямі майже на 20 кілометрів, а загарбницька армія будує оборонні рубежі.

Тому загроза наступу на Кривий Ріг мінімальна. Проте вона є завжди. Про це Жданов зазначив в своєму ютуб-каналі.

Загроза мінімальна і вона, в принципі, не змінилася. Від того, що збільшилося угруповання, загроза не змінилася. Річ у тому, що Російська Федерація на сьогоднішній день навряд чи здатна провести там наступальну операцію у напрямку Кривого Рогу чи Миколаєва. Він основні зусилля зосереджує на побудові оборонних рубежів і на організації та веденні оборони від контрнаступу наших Збройних сил, – зауважив Жданов.

 

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Новости Днепра про Відомий військовий аналітик пояснив, чи ще є загроза наступу на Кривий РігУкраїнська Новости Днепра про Відомий військовий аналітик пояснив, чи ще є загроза наступу на Кривий РігРусский

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