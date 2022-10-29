Лінія фронту ще далі відійшла від Кривого Рогу, – військовий експерт

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що лінія фронту відійшла ще далі від Кривого Рогу.
На Криворізькому напрямку ми відкинули ворога майже на 20 кілометрів від Високопілля в напрямку до Нової Каховки. Тож лінія фронту відійшла навіть далі від Кривого Рогу. Загроза Кривому Рогу нині мінімальна, – підкреслив Жданов.
Також він наголосив, що російські війська на Криворізькому напрямку зараз зосереджують основні зусилля “на побудові оборонних рубежів і на організації та веденні оборони від контрнаступу наших Збройних сил”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Буданов розповів, коли ЗСУ можуть звільнити Херсон.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
Сьогодні, 29 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими.
ЗСУ, ймовірно, деокупують Херсон до кінця листопада.
У п'ятницю, 28 жовтня, у Павлограді на перехресті вулиць Дніпровської…
Листопад буде насичений на магнітні бурі. Тому метеочутливим людям варто…