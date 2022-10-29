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Лінія фронту ще далі відійшла від Кривого Рогу, – військовий експерт

Сьогодні 16:43
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Загроза Кривому Рогу нині мінімальна.

Новости Днепра про Лінія фронту ще далі відійшла від Кривого Рогу, - військовий експерт

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що лінія фронту відійшла ще далі від Кривого Рогу.

На Криворізькому напрямку ми відкинули ворога майже на 20 кілометрів від Високопілля в напрямку до Нової Каховки. Тож лінія фронту відійшла навіть далі від Кривого Рогу. Загроза Кривому Рогу нині мінімальна, – підкреслив Жданов.

Також він наголосив, що російські війська на Криворізькому напрямку зараз зосереджують основні зусилля “на побудові оборонних рубежів і на організації та веденні оборони від контрнаступу наших Збройних сил”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Буданов розповів, коли ЗСУ можуть звільнити Херсон

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