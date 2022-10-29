Лінія фронту ще далі відійшла від Кривого Рогу, – військовий експерт

Загроза Кривому Рогу нині мінімальна.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що лінія фронту відійшла ще далі від Кривого Рогу.

На Криворізькому напрямку ми відкинули ворога майже на 20 кілометрів від Високопілля в напрямку до Нової Каховки. Тож лінія фронту відійшла навіть далі від Кривого Рогу. Загроза Кривому Рогу нині мінімальна, – підкреслив Жданов.

Також він наголосив, що російські війська на Криворізькому напрямку зараз зосереджують основні зусилля “на побудові оборонних рубежів і на організації та веденні оборони від контрнаступу наших Збройних сил”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Буданов розповів, коли ЗСУ можуть звільнити Херсон.

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