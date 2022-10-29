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  • Де Інна: чоловік загиблої під час ракетного удару по АЗС у Дніпрі прийшов до тями

Де Інна: чоловік загиблої під час ракетного удару по АЗС у Дніпрі прийшов до тями

Сьогодні 14:20
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Увечері 25 жовтня росіяни нанесли ракетний удар по Дніпру.

Новости Днепра про Де Інна: чоловік загиблої під час ракетного удару по АЗС у Дніпрі прийшов до тями

На жаль, двоє людей загинули. Одна із жертв – 25-річна Інна Оданець. Дівчина була при надії, разом з нею був чоловік Максим. Він вижив, але отримав серйозні поранення.

Новости Днепра про Де Інна: чоловік загиблої під час ракетного удару по АЗС у Дніпрі прийшов до тями

Як стало відомо, чоловік прийшов до тями. Максим переніс чотири операції. Лікарі кілька діб виборювали його життя. Незважаючи на тяжкий стан, чоловік зміг розплющити очі та заговорити. Перше, що він запитав, – де Інна?

Новости Днепра про Де Інна: чоловік загиблої під час ракетного удару по АЗС у Дніпрі прийшов до тями

Ми ніколи не пробачимо російським загарбникам та обов’язково відплатимо за кожного українця.

росія – країна-терорист.

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Новости Днепра про Де Інна: чоловік загиблої під час ракетного удару по АЗС у Дніпрі прийшов до тямиУкраїнська Новости Днепра про Де Інна: чоловік загиблої під час ракетного удару по АЗС у Дніпрі прийшов до тямиРусский

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