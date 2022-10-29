Де Інна: чоловік загиблої під час ракетного удару по АЗС у Дніпрі прийшов до тями

Увечері 25 жовтня росіяни нанесли ракетний удар по Дніпру.

На жаль, двоє людей загинули. Одна із жертв – 25-річна Інна Оданець. Дівчина була при надії, разом з нею був чоловік Максим. Він вижив, але отримав серйозні поранення.

Як стало відомо, чоловік прийшов до тями. Максим переніс чотири операції. Лікарі кілька діб виборювали його життя. Незважаючи на тяжкий стан, чоловік зміг розплющити очі та заговорити. Перше, що він запитав, – де Інна?

Ми ніколи не пробачимо російським загарбникам та обов’язково відплатимо за кожного українця.

росія – країна-терорист.

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