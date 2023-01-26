Из-за угрозы ракетной атаки: в Днепре и области применяются экстренные отключения света

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО!

Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Об этом сообщает компания ДТЭК.

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

Кроме того, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук предупреждает о ракетной опасности.

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