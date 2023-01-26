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  • Из-за угрозы ракетной атаки: в Днепре и области применяются экстренные отключения света

Из-за угрозы ракетной атаки: в Днепре и области применяются экстренные отключения света

Сегодня 08:27
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Сегодня утро началось с воздушной тревоги.

Новости Днепра про Из-за угрозы ракетной атаки: в Днепре и области применяются экстренные отключения света

Кроме того, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук предупреждает о ракетной опасности.

Угроза ракетного удара. Реагируем, – написал он.

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

Об этом сообщает компания ДТЭК.

Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО!

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