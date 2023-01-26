Через загрозу ракетної атаки: у Дніпрі та області застосовуються екстрені відключення світла

Крім того, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук попереджає про ракетну небезпеку.
Загроза ракетного удару. Реагуємо, – написав він.
Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.
Про це повідомляє компанія ДТЕК.
Зазначається, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в ППО!
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