В Новомосковске горожанам окончательно вернули дворец культуры

В Новомосковске на Днепропетровщине самый большой в городе Дворец культуры «Металлургов» окончательно вернули в собственность территориальной общины. Об этом говорится в сообщении городского головы Новомосковска Сергея Резника.
Больше не нужно его арендовать или выпрашивать – он наш. Его вернули городу, для которого он является частью души и сердца. Города, жители которого строили этот дворец, водили сюда своих детей в творческие кружки и на праздничные события, – написал Сергей Резник.
Некоторое время дворец культуры принадлежал частному промышленному предприятию, однако он вернулся в собственность территориальной общины.
В последнее время город занимался его модернизацией.
Читайте также:
Автор:
23 января около 17:40 в полицию поступило сообщение о том,…
В Днепропетровской области неизвестные мужчины напали на отца с сыном.
Сегодня, 25 января, в Днепре на улице Калиновой мужчина обнаружил…
К сожалению, из-за ракетных ударов рф по энергетической инфраструктуре все…
Хакеры сломали российское телевидение.
Часть старинных зданий в Днепре получают «вторую» жизнь, их реставрируют, обновляют и дома, хранящие историю сотни лет готовы снова принимать людей. Одно из таких зданий находится неподалеку от вокзала.
Для уменьшения дефицита в энергосистеме компания ДТЭК начала в январе импорт электроэнергии из Европы.
В Кривом Роге зафиксировали случай смерти от гриппа.
23 января около 17:40 в полицию поступило сообщение о том, что в доме по улице Болгарской обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, рядом лежал нож.
В Днепропетровской области могут продавать опасное печенье из Румынии
Снять дом в Днепре можно гораздо дешевле, чем арендовать квартиру. При этом часто в домах есть возможность отапливать помещение не только газом или электричеством, но и обычными дровами, что в условиях экстренных отключений электричества – довольно таки большой плюс. Хотя…
Вопреки всему!
В Днепре приходит в упадок известная Брянская церковь.
"Это достойное признание высокой планки научной работы", - написали коллеги ученых.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!