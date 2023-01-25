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В Новомосковске горожанам окончательно вернули дворец культуры

Сегодня 17:01
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В собственность города был возвращен дворец культуры.

Новости Днепра про В Новомосковске горожанам окончательно вернули дворец культуры

В Новомосковске на Днепропетровщине самый большой в городе Дворец культуры «Металлургов» окончательно вернули в собственность территориальной общины. Об этом говорится в сообщении городского головы Новомосковска Сергея Резника.

Больше не нужно его арендовать или выпрашивать – он наш. Его вернули городу, для которого он является частью души и сердца. Города, жители которого строили этот дворец, водили сюда своих детей в творческие кружки и на праздничные события, – написал Сергей Резник.

Некоторое время дворец культуры принадлежал частному промышленному предприятию, однако он вернулся в собственность территориальной общины.

В последнее время город занимался его модернизацией.

Новости Днепра про В Новомосковске горожанам окончательно вернули дворец культуры

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