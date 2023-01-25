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В Крыму и Белгороде по местным каналам показывали обращение Зеленского

Сегодня 17:43
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Хакеры сломали российское телевидение.

Новости Днепра про В Крыму и Белгороде по местным каналам показывали обращение Зеленского

25 января на телеканалах России и оккупированного Крыма было показано обращение Владимира Зеленского. Видео с доказательствами публикуют местные жители.

Жители Белгородской области увидели обращение Зеленского по телевизору. А потом пропал сигнал. Власть пока молчит, — написал Telegram-канал «Блетгород».

Позже власти Белгорода заявили, что это была несанкционированная замена спутникового сигнала.

Какая-то чертовщина, — прокомментировала увиденное жительница БНР, которая поделилась видео-доказательствами.

Это видео видели жители оккупированного Крыма. Вместо российского ТВ там показывали Зеленского.

Скорее всего, это дело рук хакеров, которые таким образом решили поздравить Владимира Александровича с днем рождения. Напомним, ранее первая Леди Елена Зеленская опубликовала трогательное обращение к мужу.

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