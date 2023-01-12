Из больницы Днепра выписали 7-летнюю девочку, которая месяц назад пережила ракетную атаку в Кривом Роге

Об истории девочки рассказали в Региональном медицинском центре семейного здоровья.

7-летняя Арина была одной из пострадавших во время ракетного удара РФ 16 декабря. Тогда в жилой дом в Кривом Роге попала ракета. Погибли четыре человека и еще 13 получили ранения.

Арина и ее мама были дома, когда произошел взрыв. В день трагедии Арину доставил в больницу неравнодушный криворожец, проезжавший мимо дома в момент взрыва. Тогда прохожие стали цепью и передавали друг другу пострадавших людей. Арина была в пижаме, на груди виднелись следы крови.

Сначала девочку привезли в одну из городских больниц Кривого Рога. У Арины были минно-взрывные травмы, черепно-мозговая, сломанные ребра, разрыв плевры и травмированный глаз. Криворожские врачи стабилизировали состояние девочки, после чего ее вместе с мамой доставили в больницу в Днепре.

Некоторое время Арина была под аппаратом ИВЛ, а когда девочке стало легче, к ее лечению присоединились офтальмологи, которые удалили из травмированного глаза обломок. После этого почти месяц девочке лечили травмы грудной клетки.

После месяца тяжелого лечения Арину выписали. Мама девочки тоже почти вылечилась.