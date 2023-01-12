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  • Из больницы Днепра выписали 7-летнюю девочку, которая месяц назад пережила ракетную атаку в Кривом Роге

Из больницы Днепра выписали 7-летнюю девочку, которая месяц назад пережила ракетную атаку в Кривом Роге

Сегодня 11:08
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В Днепре из больницы выписали 7-летнюю Арину, которая получила тяжелые ранения во время ракетного удара по Кривому Рогу 16 декабря.

Новости Днепра про Из больницы Днепра выписали 7-летнюю девочку, которая месяц назад пережила ракетную атаку в Кривом Роге

Об истории девочки рассказали в Региональном медицинском центре семейного здоровья.

7-летняя Арина была одной из пострадавших во время ракетного удара РФ 16 декабря. Тогда в жилой дом в Кривом Роге попала ракета. Погибли четыре человека и еще 13 получили ранения.

Арина и ее мама были дома, когда произошел взрыв. В день трагедии Арину доставил в больницу неравнодушный криворожец, проезжавший мимо дома в момент взрыва. Тогда прохожие стали цепью и передавали друг другу пострадавших людей. Арина была в пижаме, на груди виднелись следы крови.

Сначала девочку привезли в одну из городских больниц Кривого Рога. У Арины были минно-взрывные травмы, черепно-мозговая, сломанные ребра, разрыв плевры и травмированный глаз. Криворожские врачи стабилизировали состояние девочки, после чего ее вместе с мамой доставили в больницу в Днепре.

Некоторое время Арина была под аппаратом ИВЛ, а когда девочке стало легче, к ее лечению присоединились офтальмологи, которые удалили из травмированного глаза обломок. После этого почти месяц девочке лечили травмы грудной клетки.

После месяца тяжелого лечения Арину выписали. Мама девочки тоже почти вылечилась.

Новости Днепра про Из больницы Днепра выписали 7-летнюю девочку, которая месяц назад пережила ракетную атаку в Кривом Роге

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