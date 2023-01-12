Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 12 января

12 января 2023 года на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:
Всего на маршруты электротранспорта вышли 85 единиц подвижного состава (37 троллейбусов и 48 трамвайных вагонов).
Режим работы технических рейсов в рабочие дни с 6 до 10 часов и с 16 до 21.
Подробное расписание движения для каждого маршрута можно увидеть на сайте КП «Днепровский электротранспорт» по ссылке – https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.
Также по городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 791 автобусов (из них 153 – большой вместимости).
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