На Бахмутском направлении погиб 24-летний воин из Днепра Владислав Переседа

6 января в бою за Украину погиб Герой из Днепра Владислав Переседа. Случилось это на Бахмутском направлении. Мужчине было 24 года.
Об этом сообщает «Информатор».
До войны Владислав работал на «Интерпайпе» электриком.
У воина остались родители, брат, бабушка и девушка.
Выражаем соболезнования родным и близким Героя! Вечная память!
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