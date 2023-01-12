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  • З лікарні Дніпра виписали 7-річну дівчинку, яка місяць тому пережила ракетну атаку в Кривому Розі

З лікарні Дніпра виписали 7-річну дівчинку, яка місяць тому пережила ракетну атаку в Кривому Розі

Сьогодні 11:08
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У Дніпрі з лікарні виписали 7-річну Аріну, яка отримала важкі поранення під час ракетного удару по Кривому Рогу 16 грудня.

Новости Днепра про З лікарні Дніпра виписали 7-річну дівчинку, яка місяць тому пережила ракетну атаку в Кривому Розі

Про історію дівчинки розповіли в Регіональному медичному центрі родинного здоров’я.

7-річна Аріна була однією із тих, хто постраждав під час ракетного удару РФ 16 грудня. Тоді в житловий будинок в Кривому Розі влучила ракета. Загинуло четверо людей та ще 13 отримали поранення.

Аріна та її мама були вдома коли стався вибух. В день трагедії Аріну доправив до лікарні небайдужий криворіжець, який проїжджав повз будинок у момент вибуху. Перехожі стали тоді ланцюгом і передавали одне одному постраждалих людей. Аріна була в піжамі, на грудях виднілися сліди крові.

Спочатку дівчинку привезли в одну із міських лікарень Кривого Рогу. У Аріни були мінно-вибухові травми, черепно-мозкова, зламані ребра, розрив плеври та травмоване одне око. Криворізькі лікарі стабілізували стан дівчинки, після чого її разом з мамою доправили до лікарні в Дніпрі.

Деякий час Аріна була під апаратом ШВЛ, а коли дівчинці стало легше, до її лікування долучились офтальмологи, які вилучили з травмованого ока уламок. Після цього майже місяць дівчинці лікували травми грудної клітки.

Після місяця тяжкого лікування Аріну виписали. Мама дівчинки також майже вилікувалася. 

Новости Днепра про З лікарні Дніпра виписали 7-річну дівчинку, яка місяць тому пережила ракетну атаку в Кривому Розі

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Новости Днепра про З лікарні Дніпра виписали 7-річну дівчинку, яка місяць тому пережила ракетну атаку в Кривому РозіУкраїнська Новости Днепра про З лікарні Дніпра виписали 7-річну дівчинку, яка місяць тому пережила ракетну атаку в Кривому РозіРусский

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