З лікарні Дніпра виписали 7-річну дівчинку, яка місяць тому пережила ракетну атаку в Кривому Розі

Про історію дівчинки розповіли в Регіональному медичному центрі родинного здоров’я.

7-річна Аріна була однією із тих, хто постраждав під час ракетного удару РФ 16 грудня. Тоді в житловий будинок в Кривому Розі влучила ракета. Загинуло четверо людей та ще 13 отримали поранення.

Аріна та її мама були вдома коли стався вибух. В день трагедії Аріну доправив до лікарні небайдужий криворіжець, який проїжджав повз будинок у момент вибуху. Перехожі стали тоді ланцюгом і передавали одне одному постраждалих людей. Аріна була в піжамі, на грудях виднілися сліди крові.

Спочатку дівчинку привезли в одну із міських лікарень Кривого Рогу. У Аріни були мінно-вибухові травми, черепно-мозкова, зламані ребра, розрив плеври та травмоване одне око. Криворізькі лікарі стабілізували стан дівчинки, після чого її разом з мамою доправили до лікарні в Дніпрі.

Деякий час Аріна була під апаратом ШВЛ, а коли дівчинці стало легше, до її лікування долучились офтальмологи, які вилучили з травмованого ока уламок. Після цього майже місяць дівчинці лікували травми грудної клітки.

Після місяця тяжкого лікування Аріну виписали. Мама дівчинки також майже вилікувалася.