14-річного хлопчика, якого розшукували у Новомосковську, знайшли

Хлопець жертвою злочину або правопорушення не став. Він розповів, що весь цей час перебував у свого дядька. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.
Нагадаємо, 9 січня до Новомосковського районного відділу поліції звернувся батько та повідомив про зникнення сина. За словами чоловіка, хлопчик 22 грудня близько 12.00 вийшов з дому та не повернувся.
Правоохоронці обстежили місцевість поблизу місця проживання, а також відпрацювали всіх знайомих хлопця, з якими він спілкувався. Ювенальні поліцейські перевіряли двори, покинуті будівлі, людні місця.
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