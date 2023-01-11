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14-річного хлопчика, якого розшукували у Новомосковську, знайшли

Сьогодні 17:50
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У Новомосковську поліцейські розшукали 14-річного Максима Безсалько.

Новости Днепра про 14-річного хлопчика, якого розшукували у Новомосковську, знайшли

Хлопець жертвою злочину або правопорушення не став. Він розповів, що весь цей час перебував у свого дядька. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, 9 січня до Новомосковського районного відділу поліції звернувся батько та повідомив про зникнення сина. За словами чоловіка, хлопчик 22 грудня близько 12.00 вийшов з дому та не повернувся.

Правоохоронці обстежили місцевість поблизу місця проживання, а також відпрацювали всіх знайомих хлопця, з якими він спілкувався. Ювенальні поліцейські перевіряли двори, покинуті будівлі, людні місця. 

Новости Днепра про 14-річного хлопчика, якого розшукували у Новомосковську, знайшли

Новости Днепра про 14-річного хлопчика, якого розшукували у Новомосковську, знайшли

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