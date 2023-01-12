Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт у Дніпрі 12 січня

12 січня 2023 року на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:
Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 85 одиниць рухомого складу (37 тролейбусів та 48 трамвайних вагонів).
Режим роботи технічних рейсів у робочі дні з 6 до 10 години та з 16 до 21 години.
Детальний розклад руху для кожного маршруту можна побачити на сайті КП “Дніпровський електротранспорт” за посиланням – https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.
Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 791 автобусів (з них 153 – великої місткості).
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