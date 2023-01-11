На Бахмутському напрямку загинув 24-річний воїн із Дніпра Владислав Переседа

Вічна слава Герою!

6 січня у бою за Україну загинув Герой із Дніпра Владислав Переседа. Сталося це на Бахмутському напрямку. Чоловіку було 24 роки.

Про це повідомляє “Інформатор”.

До війни Владислав працював на “Інтерпайпі” електриком.

У воїна залишилися батьки, брат, бабуся та дівчина.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам’ять!

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