На Бахмутському напрямку загинув 24-річний воїн із Дніпра Владислав Переседа

6 січня у бою за Україну загинув Герой із Дніпра Владислав Переседа. Сталося це на Бахмутському напрямку. Чоловіку було 24 роки.
Про це повідомляє “Інформатор”.
До війни Владислав працював на “Інтерпайпі” електриком.
У воїна залишилися батьки, брат, бабуся та дівчина.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам’ять!
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