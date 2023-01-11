14-летнего мальчика, которого разыскивали в Новомосковске, нашли

В Новомосковске полицейские разыскали 14-летнего Максима Бессалько.

Мальчик жертвой преступления или правонарушения не стал. Он рассказал, что все это время находился у своего дяди. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, 9 января в Новомосковский районный отдел полиции обратился отец и сообщил об исчезновении сына. По словам мужчины, мальчик 22 декабря около 12:00 вышел из дома и не вернулся.

Правоохранители обследовали местность вблизи места жительства, а также отработали всех знакомых юноши, с которыми он общался. Ювенальные полицейские проверяли дворы, заброшенные постройки, людные места.

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