Искали по всей стране: боец, которого лечат в Днепре наконец-то нашел свою семью

Недавно гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко поделился историей бойца, потерявшего связь со своей семьей. 33-летний Сергей получил серьезное ранение. После взрыва его телефон и документы разлетелись в клочья. Мудчина был в коме, а когда пришел в себя начал звать жену, но позвонить ей не мог, потому что не помнил ее номера.
Единственная просьба – только услышать голос жены, – рассказал тогда Сергей Рыженко.
Волонтеры больницы начали поиски родных Сергея и вот через несколько дней благодаря соцсетям и неравнодушным людям семью мужчины нашли.
Сергей родом из Владимирца, что на Ровенщине, пишет местное издание «Владимирец sity». Сейчас к мужу приехала его сестра, а жена наконец-то поговорила с ним по телефону. Дома за воина переживают старенькие родители и ждет отца шестимесячный сын.
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Яна Юхименко
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