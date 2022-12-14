Искали по всей стране: боец, которого лечат в Днепре наконец-то нашел свою семью

В Ровенской области нашли семью бойца, который лечится в Днепре.

Недавно гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко поделился историей бойца, потерявшего связь со своей семьей. 33-летний Сергей получил серьезное ранение. После взрыва его телефон и документы разлетелись в клочья. Мудчина был в коме, а когда пришел в себя начал звать жену, но позвонить ей не мог, потому что не помнил ее номера.

Единственная просьба – только услышать голос жены, – рассказал тогда Сергей Рыженко.

Волонтеры больницы начали поиски родных Сергея и вот через несколько дней благодаря соцсетям и неравнодушным людям семью мужчины нашли.

Сергей родом из Владимирца, что на Ровенщине, пишет местное издание «Владимирец sity». Сейчас к мужу приехала его сестра, а жена наконец-то поговорила с ним по телефону. Дома за воина переживают старенькие родители и ждет отца шестимесячный сын.

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