Не ведись: опубликован список Telegram-каналов, распространяющих пророссийские нарративы и дезинформацию

Издание «Детектор медиа» проанализировало 700 Telegram-каналов в украинском сегменте и создало перечень из 311 пророссийских и оккупационных ресурсов, распространяющих откровенную пропаганду, пророссийские нарративы и дезинформацию.
Среди них – ТГ-канал пророссийского блогера и политика Анатолия Шария, ТГ-каналы «Легитимный», «ЗеРада», «Укрнаина.ру», «Джокер ДНР», «Картель», «Темный рыцарь», «Черный квартал», » 93 бригада «Холодний яр»\Обратная сторона», «Днепр live, «Плине кача», «Крот СБУ», «Кривой Рог» и т.д.
Количество подписчиков на этих «информационных помойках» от 6 (Крыша не едет) до 2791492 (Мир сегодня с «Юрий Подоляка»).
Поэтому пересмотрите внимательно этот список, отправьте его своим родным и друзьям. И обязательно отпишитесь от этих рупоров российской пропаганды!
Соблюдайте информационную гигиену, проверяйте информацию и доверяйте только официальным украинским источникам!
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