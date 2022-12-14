Шукали всією країною: боєць, якого лікують в Дніпрі нарешті знайшов свою родину

На Рівненщині знайшли родину бійця, який лікується в Дніпрі.

Нещодавно гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко поділився історією бійця, який втратив зв’язок зі своєю родиною. 33-річний Сергій отримав серйозне поранення. Після вибуху його телефон та документи розлетілися на шматки. Чоловік був в комі, а коли прийшов до тями почав кликати дружину, але зателефонувати їй не міг, бо не пам’ятав її номеру.

Єдине прохання – тільки почути голос дружини, – розповів тоді Сергій Риженко.

Волонтери лікарні почали пошуки рідних Сергія і ось через декілька днів, завдяки соцмережам та небайдужим людям, родину чоловіка знайшли.

Сергій родом із Володимирця, що на Рівненщині, пише місцеве видання “Володимирець sity”. Зараз до чоловіка приїхала його сестра, а дружина нарешті поговорила з ним по телефону. Вдома за воїна переживають старенькі батьки та чекає тата шестимісячний син.

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