Били з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії: ситуація на Дніпропетровщині

Про це повідомляє голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.
У Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач.
У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.
В обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали.
Усюди минулося без постраждалих.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі планують розірвати угоду про дружбу та співпрацю з…
Тютюн у країні не буде продаватися легально людям, народженим 1…
Молодший сержант з Кам’янського Олександр Миколайович Бочка загинув ще влітку,…
Українці можуть переводити в готівку кошти зі своїх банківських рахунків…