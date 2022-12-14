Били з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії: ситуація на Дніпропетровщині

Росіяни усю ніч атакували Нікопольщину з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії. Тримали під прицілом два міста – Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів.

Про це повідомляє голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

У Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач.

У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.

В обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали.

Усюди минулося без постраждалих.

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